Илон Маск произвел перестановки в руководстве Tesla

Глава американского автопроизводителя Tesla Илон Маск объявил о ряде перестановок и назначений в руководстве компании после того, как ее покинули двое высокопоставленных сотрудников. Информация о назначениях размещена в пятницу в официальном интернет-блоге Tesla, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил Маск, он назначил президентом автомобильного подразделения Tesla Джерома Гиллена, который "играл ведущую роль в наращивании производства" электромобиля Model 3. Как отмечается в сообщении, Гиллен будет отвечать за всю деятельность Tesla на автомобилестроительном направлении, а также за логистику и каналы снабжения. Он будет отчитываться напрямую перед Маском. Помимо производства авто Tesla также занята в ряде других областей, включая создание солнечных батарей.

Кроме того, Маск назначил нового вице-президента, ответственного за работу с кадрами. Им стал Кевин Кассекерт. Занимавшая аналогичную должность Габриэль Толедано ранее взяла продолжительный отпуск, и, по данным агентства Bloomberg, не вернется в компанию. Маск объявил и о других перестановках, коснувшихся, в частности, должностей директора по коммуникациям и вице-президента, ответственного за соблюдение правил безопасности и здоровье сотрудников.

Ранее также сообщалось об уходе из Tesla главного бухгалтера Дэйва Мортона. Однако в опубликованном документе не говорится о назначениях на эту должность. После ухода двух высокопоставленных сотрудников стоимость акций Tesla упала в ходе торгов на нью-йоркской бирже.

В августе Маск объявил, что планирует выкупить акции Tesla и сделать ее частной компанией. Спустя три недели он сообщил, что не будет этого делать, и компания останется публичной. Слова Маска вылились для него в судебные иски и разбирательство, инициированное Комиссией по ценным бумагам и биржам США. Также глава Tesla столкнулся с критикой со стороны как общественности, так и инвесторов, после того, как ранее на этой неделе он во время интервью для одного из интернет-шоу перед камерой курил, предположительно, марихуану и пил виски.