Бахрейн призвал подданных королевства покинуть Ирак
8 сентября 2018 07:15 182
Министерство иностранных дел Бахрейна призвало всех своих граждан незамедлительно покинуть территорию Ирака из-за бушующих в стране беспорядков. Об этом сообщает BNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, власти Бахрейна порекомендовали подданным королевства незамедлительно покинуть Ирак.
Как отмечается, в МИД также отметили эскалацию беспорядков в Ираке.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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