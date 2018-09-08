Бахрейн призвал подданных королевства покинуть Ирак

8 сентября 2018 07:15

Министерство иностранных дел Бахрейна призвало всех своих граждан незамедлительно покинуть территорию Ирака из-за бушующих в стране беспорядков. Об этом сообщает BNA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, власти Бахрейна порекомендовали подданным королевства незамедлительно покинуть Ирак.

Как отмечается, в МИД также отметили эскалацию беспорядков в Ираке.

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