США увеличат свой контингент в Германии

Вооруженные силы США до сентября 2020 года разместят в Германии 1500 военных в дополнение к более 33 тысячам, уже дислоцированным в этой стране.

Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Европейская штаб-квартира вооруженных сил США в Висбадене заявила, что новые силы будут постоянно размещаться в Германии в качестве "демонстрации нашей неизменной преданности НАТО и нашим коллективным решением относительно поддержки европейской безопасности".

"Дополнительные силы увеличивают боеготовность армии в Европе и гарантируют, что мы сможем реагировать на любой кризис", - заявили в штаб-квартире.

При этом увеличено число военных все еще будет намного ниже, чем то, что наблюдалось во время "холодной войны".

Увеличение количества военных в Европе было предусмотрено законом США от 2017 года.

Вооруженные силы США начнут активацию новых подразделений на нескольких базах в Германии уже в этом году.