США увеличат свой контингент в Германии
Вооруженные силы США до сентября 2020 года разместят в Германии 1500 военных в дополнение к более 33 тысячам, уже дислоцированным в этой стране.
Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Европейская штаб-квартира вооруженных сил США в Висбадене заявила, что новые силы будут постоянно размещаться в Германии в качестве "демонстрации нашей неизменной преданности НАТО и нашим коллективным решением относительно поддержки европейской безопасности".
"Дополнительные силы увеличивают боеготовность армии в Европе и гарантируют, что мы сможем реагировать на любой кризис", - заявили в штаб-квартире.
При этом увеличено число военных все еще будет намного ниже, чем то, что наблюдалось во время "холодной войны".
Увеличение количества военных в Европе было предусмотрено законом США от 2017 года.
Вооруженные силы США начнут активацию новых подразделений на нескольких базах в Германии уже в этом году.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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