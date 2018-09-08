В России в бутылке водки нашли послание времен СССР - ФОТО

В Челябинске во время ремонта в родильном доме областной больницы строители обнаружили бутылку из-под водки с посланием времен СССР, свидетельствуют фотографии, выложенные в сообществе во "ВКонтакте" "Челябинск online", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как утверждает сотрудница роддома Наталья Цветкова, письмо обнаружили третьего сентября. Само сообщение датируется 16 октября 1980 года.

Авторы послания представились плотниками и пожаловались на нелегкую жизнь и дефицит мяса, обвинив в этом генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Однако рабочие добавили, что в целом продуктов хватает.

"Зарплата плотника 5-го разряда 180-200 рублей в месяц. С продуктами вроде бы ничего, а вот мясо мы не видим годами. Наш руководитель Брежнев отправляет все за границу", - пишут они, перечислив ряд развивающихся стран.

"В общем, жить не очень легко", - отметили они.

Также плотники посетовали на ситуацию в мире и попросили потомков сообщить о находке в будущем.

"В мире не спокойно. Войны, войны. Кто найдет эту записку - сообщите. Пока все. До свидания", - закончили работники.

Среди пользователей соцсети нашлись и скептики, которые посчитали, что послание - фальшивка. По сообщениям местных СМИ, пресс-служба больницы не знает о "капсуле времени", однако подтвердила, что в роддоме проходят ремонтные работы, и в здании работают строители.