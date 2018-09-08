ВВС Турции уничтожили четырех террористов на севере Ирака
8 сентября 2018 08:18 136
ВВС Турции в пятницу в рамках спецоперации на севере Ирака уничтожили четырех террористов. Об этом, как сообщают турецкие СМИ, говорится в заявлении Генштаба Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Отмечается, что спецоперация проводилась в районе Авашин Басьян на севере Ирака.
Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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