ВВС Турции уничтожили четырех террористов на севере Ирака

ВВС Турции в пятницу в рамках спецоперации на севере Ирака уничтожили четырех террористов. Об этом, как сообщают турецкие СМИ, говорится в заявлении Генштаба Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отмечается, что спецоперация проводилась в районе Авашин Басьян на севере Ирака.

Отметим, что конфликт Турции с РПК, требующей создания независимого курдского государства, продолжается более 25 лет, и унес свыше 40 тысяч жизней. РПК признана террористической организацией ООН и Евросоюзом.