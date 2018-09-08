ДТП с автобусом в Турции, 6 погибших, 44 пострадавших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
8 сентября 2018 09:40 261
Шесть человек погибли, 44 пострадало в результате опрокидывания пассажирского автобуса на трассе между Анкарой и Аксараем в Турции, сообщаtn Day.Az со ссылкой на HaberTurk.
Согласно информации, на место ДТП было привлечено большое количество бригад скорой помощи и спасателей. Ранены были доставлены в ближайшие больницы.
О других подробностях ДТП не сообщается
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