ДТП с автобусом в Турции, 6 погибших, 44 пострадавших - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Шесть человек погибли, 44 пострадало в результате опрокидывания пассажирского автобуса на трассе между Анкарой и Аксараем в Турции, сообщаtn Day.Az со ссылкой на HaberTurk.

Согласно информации, на место ДТП было привлечено большое количество бригад скорой помощи и спасателей. Ранены были доставлены в ближайшие больницы.

О других подробностях ДТП не сообщается

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