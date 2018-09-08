В США выпустили марки с Джоном Ленноном - ФОТО

8 сентября 2018 09:11

Почтовая служба США выпустила серию марок с изображением британского музыканта Джона Леннона. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The New York Post.

По данным издания, презентация марок прошла в Центральном парке Нью-Йорка.

Как отмечается, на презентации присутствовали вдова музыканта Йоко Оно и его сын Шон Леннон. 

Участник группы The Beatles Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года. Дэвид Чепмен пять раз выстрелил в спину музыканту, когда тот вместе со своей женой Йоко Оно возвращался из студии звукозаписи.

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