Видео аварии со свадебным кортежем попало на камеры - ВИДЕО

В Сети появилось видео ужасной трагедии на свадебной церемонии.

В ролике, загруженном в Сеть, видно, как по дороге движется свадебная процессия из нескольких дорогих легковых автомобилей "Мерседес". Машины гудят и нарушают правила ПДД, выезжая на полосу встречного движения, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Через мгновение многотонный грузовик появляется в кадре, и прямо перед ним на встречку выскакивает одна из машин. Происходит столкновение.

Позднее на видео видны участники свадьбы, бегающие вокруг искореженной машины. Среди бегающих также появляется невеста в белом платье. Некоторые гости свадьбы одеты в национальную одежду народов Кавказа. Автор ролика подписал, что ДТП произошло в городе Байконур. О пострадавших в инциденте точной информации нет.

"Сначала понты, потом - кранты. Ну теперь-то эту свадьбу они точно не забудут", - комментируют видео зрители.

"Наглядный пример, как все дешевые понты разбиваются о КамАЗ", - пишут пользователи.

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