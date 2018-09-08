Индонезийский остров атакует малярия

По меньшей мере 103 человека заболели малярией на индонезийском острове Ломбок, где недавно произошли разрушительные землетрясения. Об этом сообщает газета Straits Times со ссылкой на заявление управления здравоохранения Западного Ломбока в провинции Западная Нуса-Тенгара, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По последним данным, число погибших в результате двух землетрясений на острове Ломбок 5 августа (магнитуда 7) и 19 августа (магнитуда 6,9) увеличилось до 555 человек.

Случаи заражения малярией зафиксированы в четырех округах. Среди больных есть дети и беременные женщины. Глава управления Рахман Сахнан Путра заявил изданию, что еще не принято решение о том, чтобы ввести чрезвычайное положение в связи с распространением болезни.

Газета отмечает, что министерство здравоохранения направило медгруппу в провинцию для борьбы с малярией. Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий отправило 135 москитных сеток в качестве превентивной меры.

По словам Рахмана, данной помощи недостаточно, так как эвакуированные из зоны землетрясения люди нуждаются в десяти тысячах москитных сеток.

Согласно определению ВОЗ, малярия является излечимой болезнью, "представляющей угрозу для жизни". Она вызывается паразитами, которые передаются людям исключительно при укусах инфицированных комаров. Тропическая малярия - наиболее тяжелая форма малярии. Ежегодно в мире погибают от малярии свыше 500 тысяч человек, особенно страдают дети до 5 лет. Наибольший уровень заболеваемости и смертности приходится на регионы Африки, расположенные южнее Сахары. Значительно ухудшилась ситуация по малярии в Южной Америке, особенно в Венесуэле и Бразилии.

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