Массовая авария произошла в России, есть погибшие и пострадавшие - ВИДЕО

Массовая авария произошла в Краснодаре.

Как передает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, согласно предварительной информации, 8 транспортных средств столкнулись на пересечении улиц Северной и Березанской, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

"25-летний водитель автомобиля Audi выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомобилем Datsun под управлением 59-летнего местного жителя, в результате чего произошло последующее столкновение еще шести автомобилей", - сказано в сообщении.

Столкновение унесло жизни водителей двух автомобилей - Audi и Datsun. Также есть пострадавшие водители Subaru и Chevrolet и два пассажира Datsun.

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