Атлантиду обнаружили в самом неожиданном месте на Земле - ВИДЕО

Загадочный город древней цивилизации Атлантида может располагаться не под водой, как предполагали ранее, а в пустыне Сахара. Сторонники конспирологических теорий полагают, что скалистое образование, более известное как глаз Сахары, вполне соответствует очертаниям предполагаемой Атлантиды, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Согласно Солону, который, как считается, передал информацию о городе Платону, Атлантида была разрушена в 11600 году до нашей эры. Произошло это из-за глобальных климатических изменений. Неожиданные выводы опубликовал таблоид Daily Star.

Согласно измерениям, которые произвели с помощью Google.Maps, размер внешнего контура "глаза Сахары" составляет 23,5 километра. Согласно древним текстам, диаметр Атлантиды составлял 127 стадий, что в переводе на современную метрическую систему сотсавляет примерно 23,49 километра.

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