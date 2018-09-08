США отозвали послов из трех стран
8 сентября 2018 11:47 203
Соединенные Штаты отозвали своих послов из Доминиканы, Сальвадора и Панамы. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Как отмечается, такой шаг связан с недавним решением этих стран больше не признавать Тайвань.
"Главы дипломатических миссий встретятся с лидерами правительства США, чтобы обсудить пути того, как Соединенные Штаты могут поддержать сильные, независимые, демократические институты и экономики в Центральной Америке и в Карибском регионе", - также говорится в сообщении.
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