США отозвали послов из трех стран

Соединенные Штаты отозвали своих послов из Доминиканы, Сальвадора и Панамы. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как отмечается, такой шаг связан с недавним решением этих стран больше не признавать Тайвань.

"Главы дипломатических миссий встретятся с лидерами правительства США, чтобы обсудить пути того, как Соединенные Штаты могут поддержать сильные, независимые, демократические институты и экономики в Центральной Америке и в Карибском регионе", - также говорится в сообщении.

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