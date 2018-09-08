Роухани: США каждый день просят Иран начать переговоры

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Соединенные Штаты постоянно посылают Ирану сообщения с просьбой начать переговоры. Слова иранского лидера передает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Он отметил, что представители США посылают подобные сообщения "каждый день".

"С одной стороны, они [США] пытаются давить на народ Ирана, с другой - каждый день посылают нам сообщения разными способами с предложением начать переговоры", - сказал Роухани.

Ранее Роухани во время саммита с лидерами России и Турции призывал США и Израиль уйти из Сирии. По мнению президента, "незаконное" вмешательство Соединенных Штатов в сирийский конфликт привело к затягиванию опасной ситуации в регионе.

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