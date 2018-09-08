В Сети обсуждают видео с мужчиной, ставшим "ступенькой" для посадки на лодку - ВИДЕО

8 сентября 2018 11:45

В Сети набирает популярность ролик, на котором запечатлено, как женщины садятся в лодку. Для того, чтобы сделать процесс удобнее, одного из мужчин поставили на четвереньки - его использовали как ступеньку, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

При этом мужчина имел покорный вид, и даже не думал возмущаться из-за своего положения. 

Пользователи Сети посмеялись над роликом и наложили на видеоряд музыку из фильма "Титаник". 

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:
В Сети обсуждают видео с мужчиной, ставшим

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az