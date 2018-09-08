В Сети обсуждают видео с мужчиной, ставшим "ступенькой" для посадки на лодку - ВИДЕО
8 сентября 2018 11:45 184
В Сети набирает популярность ролик, на котором запечатлено, как женщины садятся в лодку. Для того, чтобы сделать процесс удобнее, одного из мужчин поставили на четвереньки - его использовали как ступеньку, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
При этом мужчина имел покорный вид, и даже не думал возмущаться из-за своего положения.
Пользователи Сети посмеялись над роликом и наложили на видеоряд музыку из фильма "Титаник".
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