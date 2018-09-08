В Гималаях пропал вертолет с шестью пассажирами
Вертолет компании Altitude Air, на борту которого, помимо пилота, находились шесть человек, пропал в Гималаях в районе Дхадинг в центральном Непале утром в субботу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Himalayan Times, передает Day.Az.
По данным издания, вертолет перевозил пациента из деревни Самогон в Катманду, где должен был приземлиться в 8.18 утра по местному времени.
По словам управляющего директора Altitude Air Нимы Нуру Шерпа, вертолет AS350B3e под управлением крайне опытного пилота-спасателя в чине старшего капитана пропал в 8.00 утра. На борту находились шесть пассажиров, в том числе один японский турист и пять непальцев.
Команда спасателей уже отправлена на поиски. Как сообщил генеральный директор Международного аэропорта Трибхуван Радж Кумар Чхетри, судьба вертолета и людей на борту до сих пор неизвестна. Подробности инцидента выясняются.
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