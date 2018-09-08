Рыбак помог коллеге и отбил его улов у крокодила - ВИДЕО
8 сентября 2018 13:22 139
Видеоролик, запечатлённый предположительно на территории Латинской Америки, в конце августа был опубликован на странице вьетнамского сообщества рыбаков в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Трое рыбаков и видеооператор, снимающий рыбный промысел в мутной реке, стали свидетелями попытки воровства улова, со стороны крокодила, проплывающего мимо.
Пожилой рыбак не смог самостоятельно вытащить рыбину из водоёма. Сидящий рядом с ним в лодке молодой человек, при помощи палки отбил улов своего коллеги у рептилии, которая, получив болезненный удар, сразу же уплыла подальше от лодки с рыбаками.
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