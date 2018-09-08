Рыбак помог коллеге и отбил его улов у крокодила - ВИДЕО

Видеоролик, запечатлённый предположительно на территории Латинской Америки, в конце августа был опубликован на странице вьетнамского сообщества рыбаков в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Трое рыбаков и видеооператор, снимающий рыбный промысел в мутной реке, стали свидетелями попытки воровства улова, со стороны крокодила, проплывающего мимо.

Пожилой рыбак не смог самостоятельно вытащить рыбину из водоёма. Сидящий рядом с ним в лодке молодой человек, при помощи палки отбил улов своего коллеги у рептилии, которая, получив болезненный удар, сразу же уплыла подальше от лодки с рыбаками.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

