Наезд 15-летнего водителя на девочку засняли его друзья изнутри машины - ВИДЕО

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как 15-летний подросток в Дальнегорске Приморского края сбил свою ровесницу. Ролик был сделан его друзьями изнутри машины, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На кадрах можно увидеть, как автомобиль сбивает девочку, которая шла по пешеходному переходу.

"Диман!", - кричат водителю друзья, но по неизвестным причинам он не тормозит.

Как сообщалось ранее, подросток был за рулем внедорожника своего отца. После наезда на девочку он помог ей подняться, а затем покинул место произошедшее, заявив, что спешит в школу. Школьница отделалась ушибами и ссадинами, ей было назначено амбулаторное лечение. Полиция проводит административное расследование.

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