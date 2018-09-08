Береговая охрана Турции задержала около 40 нелегалов

Береговая охрана Турции задержала 37 нелегальных мигрантов в турецкой провинции Мугла, говорится в сообщении береговой охраны. В сообщении отмечается, что задержанные планировали нелегальным путем перебраться в Европу.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Среди задержанных имеются граждане Сирии, Палестины и Ирака", - говорится в сообщении береговой охраны.

Согласно сообщению, все задержанные будут депортированы из Турции.

Отметим, что в последний раз береговая охрана Турции задержала 183 нелегальных мигранта в турецкой провинции Измир.