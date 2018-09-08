В Великобритании заработала крупнейшая в мире ветряная электростанция

У побережья Камбрии, что на северо-западе Англии, заработала крупнейшая в мире ветряная электростанция. Новую ветряную ферму запустили из-за опасений, что выход Великобритании из Евросоюза может негативно сказаться на развитии энергетической отрасли. Мощность Walney Extension, крупнейшей ветряной электростанции в мире, составляет 659 мегаватт. Вырабатываемой ею энергии хватит для питания 590 000 домов, передает Day.Az со ссылкой на Hi-Tech News.

Ветряная электростанция занимает площадь эквивалентную 20 000 футбольным полям (приблизительно 142 тысячи м2) и работает на базе 87 ветряных турбин.

"Великобритания является мировым лидером в производстве прибрежной ветряной электроэнергии и запуск Walney Extension лишь в очередной раз доказывает этот факт", - прокомментировал Мэтью Райт, управляющий директор британского подразделения датской компании Ørsted, разработавшей проект данный ветряной электростанции.

"Проект полностью сдан в эксплуатацию, не вышел за рамки рассчитанного бюджета и представляет собой очередной важный шаг для компании Ørsted в ее стремлении перевода всего мира на возобновляемые источники энергии".

Несмотря на то, что Walney Extension в настоящий момент является крупнейшей ветряной электростанцией в мире, это звание долго она удержать не сможет. В 2020 году в Восточной Англии планируется завершить строительство еще одной ветряной электростанции East Anglia One, мощность которой составит 714 МВт. Строительством займется компания ScottishPower. Еще один проект компании датской Ørsted, Hornsea Project One, подразумевает строительство электростанции мощностью 1200 МВт. Кроме того, у побережья Йоркшира также планируется строительство станции мощностью 1800 МВт. Станция должна заработать где-то в 2022 году. По оценкам специалистов, она сможет питать до 1,8 миллиона домов.

Согласно последним данным, ветряные электростанции вырабатывают почти 1/10 всей потребляемой Великобританией электроэнергии.

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