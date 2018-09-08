Создатель смертельного яда "Новичок" тяжело болен

8 сентября 2018 16:10

Создатель семьи ядовитых веществ "Новичок" Вил Мирзаянов лечится от онкозаболевания последней стадии. Об этом советский химик написал на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Врачи сообщили, что у меня рак последней стадии ... Начали лечить гормональной терапией, основанной на том, что гормоны препятствуют доступу тестостерона в раковые клетки, и тем самым лишая их необходимого источника энергии. В результате (в идеале) раковые клетки погибают до пятипроцентного уровня, с чем люди живут от 15 до 25 лет. Тоже в идеале. Принимал таблетки с этими гормонами, и затем их ввели внутривенно на целых полгода. Таблетки уже не глотаю. Однако лечение очень чувствительное. Приходится терпеть ", - рассказал он.

Также Вил Мирзаянов отметил, что многие приглашают его интервью, но он физически не может этого сделать.

"Многие люди просят интервью. Увы, физически не могу выполнить их просьбы", - сообщил Мирзаянов.

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