Вооруженное нападение в Англии, есть раненый

Один человек получил незначительные ножевые ранения в субботу утром в центре городка Барнсли на севере Англии, один человек задержан. Об этом говорится в сообщении полиции Южного Йоркшира в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Полицию вызвали сегодня в 8.20 утра в связи с сообщениями, что мужчина получил ножевые ранения в центре Барнсли. Затем полиция получила новые сообщения о человеке с ножом в центре города", - говорится в сообщении.

"Один человек задержан в связи с инцидентом и находится в полицейском участке. Один мужчина получил незначительные травмы, ни о каких других пострадавших на данный момент сведений нет", - отметила полиция.

Правоохранительные органы сообщают, что их сотрудники работают в нескольких местах в центре, в ближайшее время сохранится повышенное присутствие полиции.

"В настоящее время проводится расследование с целью установить, было ли это отдельным инцидентом и действовал ли злоумышленник в одиночку", - говорится в сообщении.

Полиция призывает жителей города сохранять бдительность, сообщать обо всех подозрительных фактах, а свидетелей инцидента просит поделиться имеющейся у них информацией.

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