В Аргентине возобновили поиск подлодки «Сан-Хуан»

8 сентября 2018 17:26

Норвежский корабль Seabed Constructor отправился в зону поисков пропавшей в 2017 году подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минобороны Аргентины, передает Day.Az.

Уточняется, что к поискам судна привлечены различные технологии, в том числе автономные подводные аппараты. Площадь поисков составит 3,2 тыс. квадратных километров.

Агентство подчеркивает, что власти Аргентины возлагают большие надежды на операцию.

Подлодка, на борту которой находились 44 человека, пропала 15 ноября 2017 года. Судно так и не было обнаружено. По данным следствия, на борту подлодки произошел взрыв мощностью более 100 кг в тротиловом эквиваленте.

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