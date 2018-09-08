Невероятное водное зрелище в ночном Душанбе - ВИДЕО

8 сентября 2018 22:46

В городе Душанбе в честь празднования 27-й годовщины Государственной независимости впервые в Таджикистане было продемонстрировано водно-спортивное зрелище "Флайборд".

Для презентации водно-спортивного зрелища "Флайборд" в Душанбе были приглашены опытные спортсмены международного уровня из Российской Федерации.

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Ночной Душанбе

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