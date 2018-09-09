Массовые беспорядки в Греции

9 сентября 2018 07:58

Столкновения демонстрантов с полицией происходят в субботу в Салониках в преддверии ежегодного политического выступления премьер-министра Греции Алексиса Ципраса, полиция применила слезоточивый газ, передает РИА Новости.

Столкновения возле мэрии Салоников показывает в прямом эфире телеканал ERT-3.

Возле памятника Александру Великому, где проходит митинг "Македония - это Греция", молодые люди в масках с греческими флагами в руках забрасывают полицейских камнями, нападают на журналистов и телеоператоров. Полиция применила в ответ слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Люди закрывают платками и одеждой лица, чтобы защититься от газа.

Организаторы ожидали участия "сотен тысяч демонстрантов", однако пока собрались несколько тысяч. В Салониках в субботу проходит несколько антиправительственных митингов.

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