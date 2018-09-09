Египет и США начали крупнейшие за всю историю совместные военные учения

Вооруженные силы Египта и США начали в субботу совместные военные учения под кодовым названием "Яркая звезда - 2018" (Bright Star - 2018). Об этом сообщает газета "Аль-Ахрам". передает ТАСС.

В маневрах, которые продлятся до 20 сентября, участие примут также подразделения сухопутных войск, ВМС и ВВС Великобритании, Греции, Иордании, Италии, ОАЭ, Саудовской Аравии и Франции. В качестве наблюдателей приглашены представители Индии, Ирака, Канады, Кении, Демократической Республики Конго, Ливана, Пакистана, Руанды, Сенегала, Танзании, Уганды, Чада и ЮАР.

Как заявил ранее официальный представитель ВС Египта полковник Тамер ар-Рифаи, учения призваны укрепить "сотрудничество в области безопасности и борьбы с терроризмом" между задействованными в них государствами и нацелены на отработку сценариев "противодействия различным угрозам во время традиционных и нетрадиционных войн". "Они также будут способствовать укреплению стратегических отношений между Соединенными Штатами и Египтом", - сказал он.

Предполагается, что совместная группировка проведет максимально приближенные к боевым тренировки под руководством единого командного центра с новейшими системами управления и контроля. Учения пройдут на военной базе имени Мухаммеда Нагиба к западу от города Александрия, которая считается крупнейшей на Ближнем Востоке и в Африке. На них будут отрабатываться взаимодействие при морских и воздушных операциях, планирование совместных действий, включая угрозу применения оружия массового поражения и боевых заданий в городских условиях.

По данным командования ВС АРЕ, учениям предшествовали тренировочные занятия между спецподразделениями двух стран, в рамках которых на протяжении нескольких дней перед началом "Яркой звезды" состоялся обмен опытом в области контртерроризма.