В России проходит единый день голосования

Единый день голосования проходит 9 сентября в России, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.



Выборы регионального и местного уровней, а также довыборы в Госдуму проводятся в 80 субъектах федерации из 85. Эксперты оценивают кампании в целом как спокойные, однако предупреждают, что готовящиеся изменения в пенсионной системе и продолжающийся дачный и отпускной сезон могут негативно сказаться на активности избирателей.

В единый день голосования, который в годы, когда нет думских выборов, приходится на второе воскресенье сентября, избирают губернаторов и депутатов заксобраний, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам и масса муниципальных кампаний.

Регионы России расположены в 11 часовых поясах, поэтому фактически единый день голосования уже стартовал: в 23:00 мск субботы (в 08:00 по местному времени) открылись избирательные участки на Камчатке и Чукотке. Завершится он в 22:00 мск, когда закроются участки в Москве. Время голосования в столице, которая выбирает мэра, продлили в этом году на два часа.