Егор Крид отменил концерт в Махачкале из-за угроз
9 сентября 2018 07:47 204
Поп-певец Егор Крид отменил свое выступление в Махачкале из-за "неспокойной обстановки". Об этом сообщается в инстаграме лейбла Black Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт", - говорится в сообщении.
Как отмечается, также в Дагестане был отменен концерт еще одного артиста лейбла - Doni.
Ранее сообщалось, что в соцсетях угрожают Егору Криду после критики Хабиба Нурмагомедова.
Как отмечалось, пользователи соцсетей предостерегали Егора Крида от выступления в Дагестане.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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