Егор Крид отменил концерт в Махачкале из-за угроз

Поп-певец Егор Крид отменил свое выступление в Махачкале из-за "неспокойной обстановки". Об этом сообщается в инстаграме лейбла Black Star, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Ввиду неспокойной обстановки на местах, мы не хотим рисковать безопасностью людей, желающих попасть на концерт", - говорится в сообщении.

Как отмечается, также в Дагестане был отменен концерт еще одного артиста лейбла - Doni.

Ранее сообщалось, что в соцсетях угрожают Егору Криду после критики Хабиба Нурмагомедова.

Как отмечалось, пользователи соцсетей предостерегали Егора Крида от выступления в Дагестане.