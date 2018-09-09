Борис Джонсон решил выплатить жене более £3 млн

9 сентября 2018 07:48

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсонпланирует отдать своей жене Марине Уилер половину своего состояния, в которое входит и совместно нажитое имущество. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, состояние Джонсона оценивается в £6,5 млн.

Как отмечается, экс-глава МИД Британии решил отдать Уилер половину своего состояния.

Ранее сообщалось, что Борис Джонсон подтвердил развод с женой.

Как отмечалось, Джонсон и Уилер были женаты 25 лет.

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