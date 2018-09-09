Обама рассказал о том, как его выгнали из Диснейленда

Бывший президент США Барак Обама заявил, что в студенческие годы его выгнали из Диснейленда за курение. Об этом сообщает The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, во время посещения парка развлечений, он вместе с друзьями курил сигареты на одном из аттракционов.

Он также добавил, что охранники вывели его с друзьями из парка за курение.

Обама подчеркнул, что курил с друзьями "именно сигареты".