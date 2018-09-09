Обама рассказал о том, как его выгнали из Диснейленда
9 сентября 2018 07:55 228
Бывший президент США Барак Обама заявил, что в студенческие годы его выгнали из Диснейленда за курение. Об этом сообщает The Hill, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, во время посещения парка развлечений, он вместе с друзьями курил сигареты на одном из аттракционов.
Он также добавил, что охранники вывели его с друзьями из парка за курение.
Обама подчеркнул, что курил с друзьями "именно сигареты".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
-
8 Сен. 21:54 9 423
-
8 Сен. 12:13 5 413
-
8 Сен. 09:27 5 137
-
8 Сен. 12:17 3 457
-
8 Сен. 12:43 2 740