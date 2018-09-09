Фильм Альфонсо Куарона стал победителем Венецианского кинофестиваля

9 сентября 2018 08:03

Золотого льва Венецианского кинофестиваля получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лучшим режиссёром, по мнению жюри, стал Жак Одияр, снявший фильм "Братья Систерс". Гран-при жюри вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Фаворит".

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