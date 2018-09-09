Фильм Альфонсо Куарона стал победителем Венецианского кинофестиваля

Золотого льва Венецианского кинофестиваля получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Лучшим режиссёром, по мнению жюри, стал Жак Одияр, снявший фильм "Братья Систерс". Гран-при жюри вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Фаворит".