Фильм Альфонсо Куарона стал победителем Венецианского кинофестиваля
9 сентября 2018 08:03 153
Золотого льва Венецианского кинофестиваля получил фильм "Рома" мексиканского режиссера Альфонсо Куарона, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Лучшим режиссёром, по мнению жюри, стал Жак Одияр, снявший фильм "Братья Систерс". Гран-при жюри вручили греку Йоргосу Лантимосу за фильм "Фаворит".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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