Иран обсудил с Россией и Турцией торговлю без доллара
Глава иранского ЦБ Абдолнасер Хеммати (Abdolnaser Hemmati) сообщил, что обсудил на встрече с представителями России и Турции вопрос торговли с использованием местных валют вместо доллара, пишет газета Tehran Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мы решили провести последующую работу в связи с соглашениями на встречи с главой российского ЦБ в Москве", - цитирует агентство ILNA слова главы ЦБ Ирана.
В пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами встречи стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике.
Ранее Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара в международной торговле, перейдя на расчеты в национальных валютах. Турецкий лидер отметил, что привязанная к доллару система превратилась в самую большую проблему, торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии во многих сферах. Цель манипуляций с курсами валют - заставить усомниться в сильной и здоровой турецкой экономике, подчеркнул Эрдоган.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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