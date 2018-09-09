Иран обсудил с Россией и Турцией торговлю без доллара

Глава иранского ЦБ Абдолнасер Хеммати (Abdolnaser Hemmati) сообщил, что обсудил на встрече с представителями России и Турции вопрос торговли с использованием местных валют вместо доллара, пишет газета Tehran Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы решили провести последующую работу в связи с соглашениями на встречи с главой российского ЦБ в Москве", - цитирует агентство ILNA слова главы ЦБ Ирана.

В пятницу в Тегеране прошли переговоры лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани. Основными темами встречи стали ситуация в сирийской провинции Идлиб и процесс урегулирования кризиса в арабской республике.

Ранее Эрдоган призвал положить конец доминированию доллара в международной торговле, перейдя на расчеты в национальных валютах. Турецкий лидер отметил, что привязанная к доллару система превратилась в самую большую проблему, торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии во многих сферах. Цель манипуляций с курсами валют - заставить усомниться в сильной и здоровой турецкой экономике, подчеркнул Эрдоган.