Лучшим актером Венецианского кинофестиваля признан Уиллем Дефо
9 сентября 2018 07:56 139
Американец Уиллем Дефо стал лучшим актёром Венецианского кинофестиваля за роль в фильме "Ван Гог. На пороге вечности", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Международный венецианский кинофестиваль проходит с 29 августа по 8 сентября на острове Лидо. В основном конкурсе участвует 21 картина.
Приз за лучший сценарий ушёл братьям Коэн за картину "Баллада Бастера Скраггса", спецприз жюри Венецианского кинофестиваля получила австралийский режиссёр Дженнифер Кент за фильм "Соловей", премию имени Марчелло Мастроянни за лучший дебют получил актёр Байкали Ганамбарр за роль в этом же фильме.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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