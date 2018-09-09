В Нью-Йорке открыли станцию метро, разрушенную при теракте 11 сентября

Станция нью-йоркского метрополитена, которая была разрушена при теракте 11 сентября 2001 года, вновь открылась спустя 17 лет, сообщает телеканал CBS.

Станция метро Cortlandt Street была расположена непосредственно под Всемирным торговым центром. После теракта она была завалена обломками, потолок был пробит, а балки изогнуты. В субботу днем она была открыта под новым названием WTC Cortlandt, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, за годы стоимость проекта по восстановлению станции возросла с 69 миллионов долларов до 158 миллионов.

Восстановленная станция украшена мозаикой с текстом Декларации независимости США и Всеобщей декларации прав человека ООН.

В сентябре 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка - башни Всемирного торгового центра, а два других - на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести.