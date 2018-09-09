В ЮАР жираф искусал туристов до полусмерти
9 сентября 2018 09:51 185
В южноафриканском заповеднике жираф напал на туристку из США и ее трехлетнего сына, сообщает Daily Mail.
Сейчас 35-летняя Кэти Уильямс и ее трехлетний сын находятся в больнице в Йоханнесбурге в критическом, но стабильном состоянии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Предположительно, самка жирафа, которая находилась с двухмесячным детенышем у дома Уильямс, внезапно набросилась на женщину с ребенком и искусала их. Это увидел муж, Сэм Уильямс - ему удалось отогнать животное, после чего он вызвал скорую.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
10:08 131
Скончался рэпер Мак Миллер
-
8 Сен. 21:54 9 450
-
8 Сен. 12:13 5 873
-
8 Сен. 12:17 3 736
-
8 Сен. 12:43 2 885
-
8 Сен. 13:59 2 179