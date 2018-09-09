В ЮАР жираф искусал туристов до полусмерти

В южноафриканском заповеднике жираф напал на туристку из США и ее трехлетнего сына, сообщает Daily Mail.

Сейчас 35-летняя Кэти Уильямс и ее трехлетний сын находятся в больнице в Йоханнесбурге в критическом, но стабильном состоянии, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Предположительно, самка жирафа, которая находилась с двухмесячным детенышем у дома Уильямс, внезапно набросилась на женщину с ребенком и искусала их. Это увидел муж, Сэм Уильямс - ему удалось отогнать животное, после чего он вызвал скорую.