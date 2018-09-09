Работа порта Батуми парализована - ПРИЧИНА

Утром в субботу, 8 сентября, на черноморском побережье Грузии разбушевался пятибалльный шторм, высота волн превышала четыре метра. Об этом сообщили в дежурной службе порта, отметив, что из-за этого парализована работа крупнейшего порта Грузии - Батуми, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Сила шторма составляет более пяти баллов, из-за чего не осуществляется ни прием, ни отправка судов", - говорится в сообщении.

Порт с 17:05 часов приостановил операции по приему и выпуску судов.

"В настоящее время на рейде стоят пять судов, из порта вывели два судна, которые сейчас дрейфуют в открытом море, в самом порту находится один контейнеровоз", - сказал дежурный порта.

По его словам, гидрографическая служба прогнозирует, что штормовое предупреждение может быть снято лишь к середине дня воскресенья.