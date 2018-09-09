В Москве автомобиль врезался в группу пешеходов

В Москве на Новочеркасском бульваре в результате наезда легкового автомобиля Volkswagen Polo на группу пешеходов пострадали люди. По предварительным данным, один человек погиб, он скончался в карете скорой помощи, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

По предварительным данным, водитель автомашины не справился с управлением, передает РИА Новости. Всего в результате инцидента травмы различной степени тяжести получили девять человек. На месте происшествия работают сотрудники полиции.