Землетрясение в Китае, десятки пострадавших - ВИДЕО
9 сентября 2018 09:43 214
По меньшей мере 26 человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,9 балла, произошедшего в уезде Моцзян провинции Юньнань (Юго-Западный Китай). Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на местный штаб по борьбе с последствиями землетрясения, передает ТАСС.
По его данным, землетрясение началось 8 сентября в 10:31 по местному времени. В безопасные места из пострадавших построек перемещены 4964 человека. Всего "в разной степени" ущерб понесли 29398 человек, говорится в сообщении. Повреждения обнаружены в 34 школах, ущерб причинен ряду дорог и мостов, передает Day.Az.
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