Скончался рэпер Мак Миллер

В США в возрасте 26 лет скончался рэпер Малькольм Джеймс Маккормик, известный под псевдонимом Мак Миллер. По сообщениям врачей, причиной смерти стала передозировка наркотиков, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Творческую деятельность он начал в возрасте 15 лет. Широкую известность он получил в 2011 году, когда его клип "Дональд Трамп" получил на YouTube более ста миллионов просмотров.

Мак Миллер встречался с актрисой Арианой Гранде. Знакомые отмечают, что разрыв с ней в начале этого года рэпер переживал очень тяжело, что усугубило его наркотическую зависимость.