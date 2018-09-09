Американец снял на видео свою поездку сквозь огонь в Калифорнии - ВИДЕО
9 сентября 2018 11:02 189
Пожар в Северной Калифорнии, который прозвали Delta Fire, продолжает распространяться, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.
Один из местных жителей успел снять на видео свою поездку по дороге из Лакхеда в Касл-Краг до того, как ее перекрыли - фактически, он проехал на своем грузовике сквозь пламя. Сейчас движение по этой трассе запрещено пожарными.
Из нескольких небольших городов уже было эвакуировано почти полторы тысячи человек, а в настоящее время покидают свои дома жители Дансмьюира.
Высота огня в некоторых местах достигает ста метров, площадь пожара постоянно растет, занимая уже около 9 тысяч гектаров.
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