В Петербурге скорая врезалась в стену дома
9 сентября 2018 11:45 127
Машина скорой помощи врезалась в стену дома на Старо-Петергофском проспекте в Петербурге из-за остановки сердца водителя, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель регионального УГИБДД, передает Day.Az.
ДТП произошло в субботу. "Вечером на Старо-Петергофском проспекте у дома 19 в ДТП попала машина скорой помощи, предположительно, водитель скончался от остановки сердца", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным, автомобиль врезался в стену здания. Ведется проверка.
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