Названа страна с самым большим числом женщин-пилотов

Согласно данным Международной ассоциации авиационных пилотов первое место по числу женщин-пилотов занимает Индия, пишет The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщают в ассоциации, во всем мире примерно 5% пилотов - женщины, тогда как в Индии этот показатель приближается 13%, что более чем в два раза выше, чем доля в ряде западных стран, включая Великобританию (4,77%) и США (4,36%).

Примечательно, что в 2012 году Индия была объявлена худшей из стран большой двадцатки с точки зрения гендерного неравенства, глубоко укоренившегося в консервативном обществе.

Также стоит отметить, что сейчас в Индии - один из самых быстрорастущих авиационных рынков в мире, и авиакомпании страны испытывают дефицит пилотов.