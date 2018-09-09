Названа страна с самым большим числом женщин-пилотов
9 сентября 2018 12:05 123
Согласно данным Международной ассоциации авиационных пилотов первое место по числу женщин-пилотов занимает Индия, пишет The Telegraph, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщают в ассоциации, во всем мире примерно 5% пилотов - женщины, тогда как в Индии этот показатель приближается 13%, что более чем в два раза выше, чем доля в ряде западных стран, включая Великобританию (4,77%) и США (4,36%).
Примечательно, что в 2012 году Индия была объявлена худшей из стран большой двадцатки с точки зрения гендерного неравенства, глубоко укоренившегося в консервативном обществе.
Также стоит отметить, что сейчас в Индии - один из самых быстрорастущих авиационных рынков в мире, и авиакомпании страны испытывают дефицит пилотов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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