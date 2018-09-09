Вооруженное нападение на полицейский участок в Иране, есть убитые

9 сентября 2018 12:53

Трое сотрудников полиции были убиты в результате нападения на полицейский участок в южной провинции Ирана Хормозгане прошлой ночью, сообщают местные СМИ.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что трое неизвестных лиц внутри машины открыли огонь по местному полицейскому участку в округе Минаб района Тукахур, в результате чего погибли двое полицеских.

Еще двое полицейских были ранены и доставлены в больницу, где один из них скончался от полученных ранений.

Иранские силы безопасности начали операцию для поимки совершивших нападение.

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