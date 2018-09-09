Эрдоган о возможности новой встречи с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о возможности новой встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным по завершении визита турецкого лидера в Германию. Об этом пишет турецкая газета Yeni Safak, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Президент Турции подчеркнул, что у его страны есть разногласия с Россией, которые следует обсудить.

"У нас есть разногласия, и мы это обсуждаем на уровне глав МИД, Минобороны, разведки. После визита в Германию мы можем снова встретиться с Путиным", - заявил Эрдоган.

По данным издания, это заявление турецкий лидер сделал по возвращении с саммита лидеров России, Турции и Ирана Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Хасана Роухани в Тегеране.

Эрдоган посетит Германию с официальным визитом 27-28 сентября.