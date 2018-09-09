Власти Парижа хотят запретить онлайн-сервис аренды жилья
9 сентября 2018 13:35 160
Власти Парижа рассматривают возможность введения запрета на аренду жилья через онлайн-сервис Airbnb в центральном районе города. Об этом пишет газета Le Parisien, ссылаясь на заместителя мэра французской столицы Яна Броссата, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Из-за того, что гости города все чаще останавливаются в квартирах и апартаментах, арендная плата для местных жителей становится слишком высокой.
Ян Броссат сказал, что справиться с этой проблемой поможет запрет на сдачу жилья туристам через онлайн-сервис в тех районах столицы, где расположены главные достопримечательности.
Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
14:00 41
Избран глава Дагестана
14:00