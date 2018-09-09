Власти Парижа хотят запретить онлайн-сервис аренды жилья

9 сентября 2018 13:35

Власти Парижа рассматривают возможность введения запрета на аренду жилья через онлайн-сервис Airbnb в центральном районе города. Об этом пишет газета Le Parisien, ссылаясь на заместителя мэра французской столицы Яна Броссата, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Из-за того, что гости города все чаще останавливаются в квартирах и апартаментах, арендная плата для местных жителей становится слишком высокой.

Ян Броссат сказал, что справиться с этой проблемой поможет запрет на сдачу жилья туристам через онлайн-сервис в тех районах столицы, где расположены главные достопримечательности.


 

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az