Власти Парижа хотят запретить онлайн-сервис аренды жилья

Власти Парижа рассматривают возможность введения запрета на аренду жилья через онлайн-сервис Airbnb в центральном районе города. Об этом пишет газета Le Parisien, ссылаясь на заместителя мэра французской столицы Яна Броссата, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Из-за того, что гости города все чаще останавливаются в квартирах и апартаментах, арендная плата для местных жителей становится слишком высокой.

Ян Броссат сказал, что справиться с этой проблемой поможет запрет на сдачу жилья туристам через онлайн-сервис в тех районах столицы, где расположены главные достопримечательности.