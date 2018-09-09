Число посетивших турецкую Анталью туристов значительно выросло, сообщают турецкие СМИ.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend

Отмечается, что Анталья близка побить рекорд всех времен по числу посетивших регион туристов. "Число туристов, посетивших Анталью выросло до 9666,8 тысячи", - отмечают СМИ.

Согласно данным Управления культуры и туризма провинции Анталья, 1-8 сентября посредством аэропортов Анталья и Газипаша в регион прибыли 539,7 тысячи туристов, что на 25 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"С первого января по восьмое сентября посредством двух аэропортов в регион прибыли 9666,8 тысячи туристов. 9,414 миллиона из низ прибыли в аэропорт Антальи, 252,8 тысячи же - аэропорт Газипаша. В сравнении с показателями того же периода прошлого года число туристов выросло на 29 процентов", - отмечает управление.

За указанный период 2018 года Анталья приняла на 2144,1 тысячи больше туристов, чем в 2017 году.