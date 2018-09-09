Франция потратит миллиарды евро на обновление оборонных спутников
Франция потратит более 3,5 миллиарда долларов на обновление потенциала оборонных спутников, сообщила министр обороны Флоранс Парли, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"В законе о военном планировании мы предусмотрели 3,6 миллиардов евро на обновление потенциала оборонных спутников", - сказала Парли в эфире радиостанции Europe 1.
Она отметила, что в рамках запуска новых спутников будут предусмотрены камеры видеонаблюдения, чтобы "просто знать, кто к нам приближается".
В конце июня парламент Франции окончательно одобрил закон о военном планировании на 2019-2025 годы, в котором предусматривается увеличение расходов на оборону до 2% ВВП к 2025 году.
О необходимости увеличения расходов на оборону ранее заявлял президент Франции Эммануэль Макрон. Закон предусматривает, что военные расходы Франции в последующие семь лет составят 295 миллиардов евро. До 2022 года военный бюджет будет увеличиваться на 1,7 миллиарда евро в год, с 2023 года - на 3 миллиарда евро в год.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!