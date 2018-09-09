Число жертв землетрясения на Хоккайдо возросло до 42

Мощное землетрясение магнитудой 6,7 на японском острове Хоккайдо унесло жизни 42 человек. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, посетивший разрушенные районы, заявил о том, что будут прикладываться все усилия, чтобы обнаружить и спасти всех живых, передает Day.Az со ссылкой на Вести.ru.

Ранее сообщалось о 37 погибших.

За двое суток после землетрясения на Хоккайдо произошло 125 афтершоковых толчков. В спасательных работах задействовано 7 сотрудников экстренных служб.

По словам Абэ, на ликвидационные работы будет выделено около 4,86 миллиона долларов, передает РИА Новости.