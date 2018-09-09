Кортеж президента Молдовы попал в аварию - ОБНОВЛЕНО

17:07

Кортеж президента Молдовы Игоря Додона в воскресенье попал в аварию, глава государства чувствует себя хорошо, медицинская помощь ему не понадобилась, сообщил советник президента Максим Лебединский, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"На трассе Кишинев-Калараш произошло ДТП с участием кортежа президента (детали об обстоятельствах ДТП будут сообщены позднее). Президент Игорь Додон чувствует себя хорошо, ему не понадобилась медицинская помощь", - написал на своей странице в Facebook Лебединский.

По словам советника президента, в автомобили кортежа врезалось транспортное средство, которое нарушило правила дорожного движения.

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16:20

Кортеж президента Молдовы Игоря Додона попал в аварию на трассе Страшены - Калараш, сообщает молдавский телеканал Publika.md.

"По предварительным данным, президент был доставлен в больницу", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По сведениям телеканала, кортеж президента попал в ДТП с грузовиком, в результате чего один из автомобилей перевернулся. Полиция подтвердила факт аварии, но отказалась предоставить детали.

"Две машины из официального кортежа президента страны попали в дорожно-транспортное происшествие. Людям, находившимся в автомобилях, оказана медицинская помощь", - отмечается в сообщении полиции Молдавии.

В пресс-службе главы Молдовы информацию о происшествии РИА Новости пока не подтвердили.