В Греции демонстранты устроили беспорядки из-за смены названия Македонии

В Салониках массовые столкновения против соглашения по изменению названия Македонии на Республику Северная Македония закончились арестами. Греческая полиция арестовала восемь участников насильственных митингов. Об этом со ссылкой на греческое издание Kathimerinі, передает "Украинская правда".

"Сначала полиция задержала 28 человек, однако под арестом в конечном итоге оказались восемь - семь мужчин и одна женщина, задержанная за то, что при ней нашли наркотики", - говорится в сообщении, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Демонстранты закрыли свои лица и с палками в руках более трех часов устраивали беспорядки: разбили стекла в здании мэрии Салоников и витрины нескольких магазинов, повредили припаркованные автомобили, закидали полицейских брусчаткой.

Они также пытались прорваться через кордоны полиции у мэрии Салоник в сторону центра "Веллидио", где проходила Международная межотраслевая выставка-ярмарка.

Правоохранители применили против демонстрантов светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

В результате столкновений 15 полицейских получили ранения, им предоставили медицинскую помощь на месте.