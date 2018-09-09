В киевской маршрутке мужчина устроил поножовщину - ФОТО

9 сентября 2018 17:01

В Днепровском районе Киева мужчина с признаками алкогольного опьянения начал дебоширить в маршрутном такси, один из пассажиров сделал замечание хулигану, за что тот нанес ему колото-резаное ранение в живот. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"На месте происшествия врачи оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, после чего госпитализировали в больницу с колото-резаной раной", - отмечено в сообщении.

Правонарушитель был задержан на месте преступления в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и доставлен в управление полиции. Злоумышленником оказался 61-летний местный житель.

Следственным отделом Днепровского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

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